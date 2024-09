Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat den Vertrag mit Offensivspieler Tim Skarke verlängert. Über die neue Laufzeit des Kontrakts mit dem 28-Jährigen machte der Fußball-Bundesligist wie üblich keine Angaben.

Skarke war 2022 zu den Eisernen gewechselt und kam in der neuen Saison bislang in jeder Partie zum Einsatz. In der Vergangenheit war der ehemalige Heidenheimer zeitweise an den FC Schalke 04 und SV Darmstadt 98 ausgeliehen gewesen. Geschäftsführer Horst Heldt lobte Skarke als Profi, der immer vollen Einsatz zeige.