Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat seinen Vertrag mit Innenverteidiger Paul Jaeckel verlängert. „Wir schätzen seinen enormen Leistungswillen und seine Tatkraft, immer im Sinne der Mannschaft zu agieren“, begründete Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch die weitere Zusammenarbeit. Zu den Vertragsdetails machten die Eisernen wie gewohnt keine Angaben.

Jaeckel spielt seit Sommer 2021 beim Berliner Fußball-Bundesligisten, für den er bislang 61 Spiele absolvierte - darunter drei Einsätze in der Champions League. „Wir haben als Team in den vergangenen Jahren viele besondere Momente erlebt. In dieser Saison gehen wir durch keine leichte Phase. In der gesamten Zeit habe ich mich immer sehr wohl gefühlt und mich weiterentwickeln können“, sagte der 25-Jährige.

In der bisherigen Bundesliga-Spielzeit bleibt dem gebürtigen Eisenhüttenstädter meist nur die Reservistenrolle. Jaeckel kommt auf fünf Einsätze in der Liga, drei in der Königsklasse.