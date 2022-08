Union Berlin startet mit Heimspiel in die Europa League

Berlin - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin startet die Gruppenphase in der Europa League mit einem Heimspiel. Das Team von Trainer Urs Fischer empfängt zum Auftakt der Gruppe D am 8. September (18.45 Uhr) Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien. Das teilte die Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Samstag mit.

Im Anschluss reisen die Berliner zum SC Braga (15. September, 21.00 Uhr) und Malmö FF (6. Oktober, 18.45 Uhr) bevor die Rückspiele im heimischen Stadion An der Alten Försterei stattfinden. Die abschließende Begegnung der Gruppenphase findet am 3. November (21.00 Uhr) mit der Partie in Berlin statt.

Ab Februar geht es in dem Wettbewerb mit der K.o.-Runde weiter. Das Endspiel der Europa League ist für den 31. Mai 2023 in Budapest terminiert.