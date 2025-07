Berlin/Sinsheim - Union Berlin hat sich in der Innenverteidigung mit Stanley Nsoki von Liga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim verstärkt. Der 26 Jahre alte Franzose wird für eine Saison nach Köpenick verliehen, wie beide Clubs mitteilten. Der Defensivspieler hat im Kraichgau noch einen Vertrag bis Juni 2027. Einem Bericht des „Kickers“ zufolge sollen die Eisernen aber eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro haben.

Nsoki sei am Mittwochabend im Trainingslager der Berliner in Herzogenaurach eingetroffen und werde nach einer muskulären Verletzung nun behutsam aufgebaut, hieß es von Union. Nsoki war im Sommer 2022 für kolportierte zwölf Millionen Euro aus Brügge zu Hoffenheim gekommen und kam in der Bundesliga bislang in 52 Partien zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit stand er 16 Mal in der Startelf.

In Unions Abwehr noch Abgänge möglich

„Stan hat seine Leistungsfähigkeit hier in Hoffenheim in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „In Berlin hat Stan nun die Chance, sich bei einem anderen Verein zu zeigen und sich sportlich nochmal weiterzuentwickeln.“

Die Berliner haben Innenverteidiger Kevin Vogt abgegeben. Zudem gelten die begehrten Diogo Leite und Danilho Doekhi immer wieder als Wechselkandidaten. „Sobald er seine Verletzung auskuriert hat, wird er unsere Defensive variabler machen“, sagte Union-Geschäftsführer Horst Heldt über Nsoki.