Auf der Suche nach einer spielstarken Akteurin mit Tordrang ist der Aufsteiger in Sachsen fündig geworden. Hipp bringt jede Menge Erfahrung mit.

Berlin - Aufsteiger 1. FC Union Berlin hat drei Wochen vor dem Saisonstart in der Frauen-Fußball-Bundesliga sein Mittelfeld mit einer spielstarken Akteurin verstärkt. Vom Liga-Rivalen RB Leipzig wechselt Jenny Hipp nach Köpenick. Die 27-Jährige kommt mit der Empfehlung von 18 Toren und 14 Vorlagen in 79 Spielen für Leipzig nach Berlin.

„Sie hat bereits viel Erfahrung in Deutschlands ersten Ligen sammeln können und verfügt zudem über eine große Torgefahr. Wir freuen uns, dass sie unseren Weg gemeinsam mit uns gehen will“, sagte Jennifer Zietz, Geschäftsführerin Profifußball Frauen des 1. FC Union Berlin.

Hipp wurde in der Jugend des 1. FFC Turbine Potsdam ausgebildet, wo sie bis 2017 in der 2. Bundesliga aktiv war. 2020 wechselte sie für eine Saison zum FC Carl zeiss jena, ehe sie in Leipzig unterschrieb. Mit den Sächsinnen gelang 2023 der Bundesliga-Aufstieg. Zwischendurch wagte Hipp im Jahr 2017 den Sprung ins Ausland und spielte fortan College-Fußball an der University of Massachusetts Amherst (UMass). Während der drei Jahre in den USA sammelte sie nicht nur sportliche Erfahrungen, sondern absolvierte auch erfolgreich ein Bachelorstudium in Soziologie.