Berlin - Nach einer durchwachsenen Saison hofft der 1. FC Union Berlin am Wochenende auf ein kleines Fußball-Wunder in der Bundesliga. „Wir spielen zu Hause vor unseren Fans und da wollen wir alles geben, um es Leverkusen so schwer wie möglich zu machen, ihre Stärken auszuspielen“, sagte Cheftrainer Nenad Bjelica vor der Begegnung mit dem Spitzenreiter am Samstag (15.30 Uhr/ Sky) im Stadion An der Alten Försterei.

Hoffnung macht den Berlinern ihre Heimbilanz. Nur eines der zurückliegenden acht Spiele in Köpenick ging verloren. Knackpunkt dürfte dabei nicht zuletzt die Offensive werden. Mit 14 Saisonspielen ohne eigenes Tor bietet Union hier den negativen Liga-Höchstwert auf, Leverkusen auf der anderen Seite punktete bisher mit einer starken Defensive. Das Hinspiel konnte Bayer mit 4:0 für sich entscheiden.

Gegen die in dieser Saison noch ungeschlagene Werkself muss der derzeitige Tabellenzwölfte unterdessen verletzungsbedingt auf Mittelfeldspieler Janik Haberer und Defensivkraft Jérôme Roussillon verzichten.