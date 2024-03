Berlin - Nach drei Spielen ohne Sieg will der 1. FC Union Berlin wieder Punkte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga sammeln. „Natürlich steht noch viel Arbeit vor uns bis zum Saisonende“, sagte Trainer Nenad Bjelica vor der Partie gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Gerade auf die Heimstärke setzen die Eisernen im Saison-Schlussspurt.

Bremen ist derzeit fünf Punkte voraus und einer der leichteren Kontrahenten, die noch nach Köpenick kommen. Im April stehen dann die Duelle mit den Top-Clubs Bayer Leverkusen und Bayern München an.

Union ist mit 25 Zählern derzeit Tabellen-14. mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16, den der 1. FC Köln einnimmt. Das große Manko war zuletzt die Offensive. Gegen Dortmund und Stuttgart gelang kein Treffer. Ersetzen muss Bjelica den nach seinem Platzverweis in Stuttgart gesperrten Andras Schäfer im Mittelfeld.