Berlin/München - Der 1. FC Union Berlin steht nach 16 Pflichtspielen ohne Sieg nun auch vor einer der schwersten Auswärtsaufgaben der Bundesliga. Am Samstag treten die abstiegsgefährdeten Köpenicker bei Rekordmeister Bayern München an (15.30 Uhr/Sky). Nur drei Tage nach dem ernüchternden 1:1 in der Champions League bei Braga stellte Neu-Trainer Nenad Bjelica Veränderungen in seiner Startelf in Aussicht. Angreifer Sheraldo Becker und Verteidiger Danilho Doekhi fehlen den Berlinern weiterhin verletzt.

Die Eisernen, die aus München bislang erst einmal einen Punkt mitnehmen konnten, standen vor dem Spieltag auf Platz 17. Bayern ist in der Liga noch ungeschlagen und Tabellenzweiter.