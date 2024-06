Berlin - Der 1. FC Union Berlin wird sich mit einem weiteren Trainingslager auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Bo Svensson einstimmen. Vom 28. Juli bis zum 3. August werde im brandenburgischen Neuruppin weiter an Form und Kondition gearbeitet, hieß es in einer Mitteilung am Sonntag.

Vorbereitungsbeginn ist an diesem Montag. Dann stehen allerdings nur medizinische und sportliche Tests an. Am Samstag bestreiten die Eisernen im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig gegen den dortigen Regionalligisten BSG Chemie das erste Testspiel.

Ins erste Trainingscamp reisen die Berliner am 13. Juli, sechs Tage bleiben sie im österreichischen Längenfeld, ehe für den 27. Juli in der Alten Försterei ein Testspiel gegen den schottischen Traditionsclub Glasgow Rangers angesetzt ist.

Zwei weitere Partien sind für den 3. und 9. August geplant. Gegner am 9. August ist Real Sociedad San Sebastián aus Spanien. Am 17. August treten die Unioner in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Greifswalder FC an, die Bundesliga startet am darauffolgenden Wochenende.