Vor der nächsten Partie der U21 muss Tom Rothe wieder abreisen. Dafür ist eine Verletzung verantwortlich.

Berlin - Union Berlins Abwehrspieler Tom Rothe verlässt die deutsche U21-Nationalmannschaft vor den anstehenden Länderspielen wegen einer Verletzung. Das bestätigte ein Sprecher der DFB-Auswahl am Mittwoch. Die Probleme resultierten aus dem 2:2 am Wochenende gegen den FC Bayern München. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor von Knöchelproblemen berichtet.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo empfängt in der EM-Qualifikation am Freitag (18.00 Uhr/Sat.1) in Fürth Malta, am Dienstag (ebd.) nächster Woche spielt die Auswahl in Georgien. Bei beiden Partien wird Rothe fehlen, bis zum Spiel in Malta werde es keine Nachnominierung geben.

Der 21 Jahre alte linke Verteidiger Rothe absolvierte bislang sechs Länderspiele für die U21, einmal traf er dabei. Im Kader befinden sich neben dem Abwehrspieler noch seine Union-Teamkollegen Aljoscha Kemlein und Angreifer Ilyas Ansah.

Die EM findet 2027 in Albanien und Serbien statt. Nach drei Qualifikationsspieltagen ist Deutschland mit sechs Punkten Tabellenzweiter hinter Griechenland (neun) und vor Georgien (fünf).