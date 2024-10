Der französische Soziologe und Philosoph Maurice Halbwachs wurde 1944 ins KZ Buchenwald deportiert und starb dort später. Nun will ihm die Bauhaus-Universität Weimar einen Hörsaal widmen.

An der Bauhaus-Universität in Weimar soll das Auditorium Maximum künftig den Namen „Maurice-Halbwachs-Auditorium“ tragen. (Archivbild)

Weimar - Der größte Hörsaal der Bauhaus-Universität Weimar soll künftig den Namen eines französischen Wissenschaftlers tragen, der im Konzentrationslager Buchenwald starb. Das Auditorium Maximum solle künftig „Maurice-Halbwachs-Auditorium“ heißen, teilte die Universität mit.

Halbwachs sei ein bedeutender Soziologe, Philosoph und Wegbereiter des deutsch-französischen Austausches gewesen, hieß es. Er sei 1944 verhaftet und ins KZ Buchenwald deportiert worden, wo er im März 1945 an den Folgen der Lagerhaft gestorben sei. Bis heute gebe es keinen Erinnerungsort in Weimar, an dem ihm gewürdigt werde.