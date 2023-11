Berlin - Die Freie Universität (FU) Berlin prüft nach einer Aktion einen strafrechtlichen Hintergrund - möglicherweise in Form von Diskriminierung und Antisemitismus. In einer Mensa habe es am Montag einen spontanen, nicht angemeldeten „Flashmob“ gegeben, von dem die Hochschulleitung erst später erfahren habe, teilte die Pressestelle der FU am Mittwoch mit. Die Universität prüfe, ob der Fall strafrechtlich relevant sei und Strafanzeige gestellt werde.

„Sollte es sich bei dieser Aktion um einen strafrechtlich relevanten Vorgang handeln, insbesondere auch um einen Fall von Diskriminierung und Antisemitismus, so widerspricht dies der grundsätzlichen Haltung der Freien Universität Berlin“, teilte die Uni mit. Ob Studentinnen oder Studenten oder Beschäftigte teilgenommen hätten, sei der FU-Leitung nicht bekannt.

Die Zeitung „B.Z.“ schrieb am Dienstagabend, bei der Aktion hätten sich Menschen als „Leichen“ mit weißen Tüchern verkleidet und auf Flugblättern Israel vorgeworfen, Apartheid-Methoden gegenüber Palästinensern anzuwenden.

Vor der FU hatten am sich 3. November Dutzende Menschen - darunter Studentinnen und Studenten - zu einer propalästinensischen Kundgebung versammelt. Teilnehmer schwenkten Palästina-Flaggen. Die Polizei zählte etwa 160 Teilnehmer. In einem Aufruf zur Kundgebung im Internet war unter anderem von Völkermord im Zusammenhang mit dem Krieg im Gazastreifen die Rede.