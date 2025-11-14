Überraschender Führungswechsel an einer großen Uni: Der aktuelle Rektor Johannes Wessels wird nicht erneut vorgeschlagen. Die neue Chefin kommt voraussichtlich aus Osnabrück.

Johannes Wessels würde gerne weiter als Rektor an der Spitze der Uni Münster stehen. (Archivbild)

Münster - An der Uni Münster kündigt sich ein personeller Paukenschlag an. Obwohl der bisherige Rektor Johannes Wessels seine Bereitschaft zu einer dritten Amtszeit von 2026 bis 2030 erklärt hat, soll es einen Wechsel an der Unispitze geben. Neue Rektorin soll nach dpa-Informationen laut Vorschlag einer Findungskommission die Präsidentin der Uni Osnabrück werden, Susanne Menzel-Riedl.

Unisprecher Norbert Robers bestätigte der dpa, dass die Findungskommission eine Entscheidung getroffen und eine Person für das Amt nominiert habe. Die Kandidatur von Susanne Menzel-Riedl aus Osnabrück wollte Robers nicht kommentieren. Der neue Rektor oder die neue Rektorin soll nach der bisherigen Planung in zwei Wochen am 28. November gewählt werden.

Zuletzt gab es für die Uni Münster im Kampf um neue Fördergelder Rückschläge. Insgesamt wollte die Uni mehrere sogenannte Exzellenzcluster ins Rennen schicken. In die Endrunde der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) kamen zwei. Genommen wurde am Ende nur das Projekt „Mathematik Münster: Dynamik – Geometrie – Struktur“.

Mit rund 42.500 Studierenden ist die Uni Münster einer der größten Hochschulen in Deutschland.