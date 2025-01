Das Wetter in Sachsen wird am Wochenende mit Schnee, Regen, stürmischen Winden und glatten Straßen ziemlich turbulent.

Mit Schnee, Wolken und gelegentlich auch Sonne zeigt sich der Winter am Wochenende in Sachsen wechselhaft. Auf dem Fichtelberg werden schwere Sturmböen erwartet. (Symbolbild)

Leipzig - Mit Schneefällen, glatten Straßen und Sturm in den Bergen wird es am Wochenende in Sachsen winterlich. Zeitweise lässt sich aber auch die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte.

Bei maximal einem bis vier Grad wird am Freitag im Tagesverlauf die Bewölkung dichter, am Nachmittag ziehen von Nord nach Süd Schneeschauer durch. Es wehen ein frischer Wind sowie schwere Sturmböen auf dem Fichtelberg, dem mit 1215 Meter höchsten Berg Sachsens.

Bei Temperaturen von maximal null bis zwei Grad, vielen Wolken und etwas Sonne gibt es auch am Samstag der Vorhersage zufolge vereinzelt Schneeschauer.

Am Sonntag breitet sich bei bis zu vier Grad zunächst von Südwest nach Nordost Schneefall aus. Dabei werden bis zum Mittag vorübergehend ein bis fünf Zentimeter Neuschnee erwartet. Der Schnee geht laut der Vorhersage später in Regen über. Es werde glatt. Auf dem Fichtelberg soll es wieder stürmisch werden.