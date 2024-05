Ungemütliches Wetter ist für Pfingsten in Berlin und Brandenburg angekündigt. Regen, Gewitter und örtlich Hagel erwarten die Menschen. Vor allem in der Prignitz ist Starkregen möglich.

Berlin - Schauer, Gewitter und örtlich sogar Hagel kommen auf die Menschen in Berlin und Brandenburg an Pfingsten zu. Mittags ist es noch bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Dann ziehen gebietsweise Schauer oder Gewitter auf, lokal können Starkregen, kleinkörniger Hagel und Windböen dazukommen. Vor allem in der Prignitz schließen die Meteorologen unwetterartigen Starkregen nicht aus. Abends beruhigt sich das Wetter langsam. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Montag ziehen gebietsweise Dunst und Nebel auf bei 12 bis 9 Grad. Der Pfingstmontag startet freundlich mit Sonnenschein und Quellwolken, mittags ziehen aber wieder Schauer und Gewitter auf. Wie am Vortag kommen möglicherweise Starkregen, Hagel und Windböen dazu. Vor allem Berlin sowie die Mitte und der Norden von Brandenburg sind dem Wetterdienst zufolge davon betroffen. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad.

Vereinzelt gibt es in der Nacht zum Dienstag Nebel, es kühlt ab auf 15 bis 11 Grad. Der Dienstag bringt ruhigeres Wetter mit sich: Es wird heiter bis wolkig bei 25 bis 29 Grad, dabei bleibt es größtenteils trocken.