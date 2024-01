Berlin - Die Akademie der Künste (AdK) in Berlin empfängt den ungarischen Regisseur und Oscar-Preisträger István Szabó. Der 85-Jährige wolle dort in der kommenden Woche seinen im Jahr 2020 erschienenen Film „Abschlussbericht“ als deutsche Premiere zeigen, teilte die AdK am Donnerstag mit. Der Regisseur übergebe bei der Veranstaltung am Dienstagabend auch Teile seines Archivs an die Akademie, darunter etwa das Drehbuch zu „Abschlussbericht“.

Für „Mephisto“ (1981), eine Paraphrase auf das Leben des deutschen Theatermachers und Nazi-Günstlings Gustaf Gründgens (1899-1963), hatte Szabó den Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film gewonnen.