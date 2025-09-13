Ein 45 Jahre alter Fahrer kollidiert mit seinem Wagen zwei weiteren Autos und flüchtet mit seinem Beifahrer. Ein 35-Jähriger wird durch den Unfall schwer verletzt.

Bassum - Ein 45 Jahre alter Fahrer ist mit seinem Wagen mit zwei Fahrzeugen kollidiert und anschließend mit seinem Beifahrer geflüchtet. Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr stieß das Auto beim Abbiegen auf die B51 bei Bassum mit einem weiteren Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der 35 Jahre alte Fahrer schwer verletzt.

Das Auto des 45-Jährigen wurde in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die beiden Männer im ersten Auto flüchteten mit ihrem Fahrzeug, bis sie die Kontrolle darüber verloren und auf einem Acker landeten. Sie montierten die Kennzeichen ab und flüchteten zu Fuß weiter.

Der 26 Jahre alte Beifahrer wurde von der Polizei festgenommen. Für die Suche nach dem Fahrer wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der 45-Jährige wurde bisher jedoch nicht gefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er bei dem Unfall verletzt.

Das Auto des Unfallverursachers war nicht zugelassen und nicht versichert. Der 45-Jährige besitzt keinen Führerschein. Der Schaden des Unfalls beläuft sich auf rund 18.500 Euro, wie es hieß.