Zwickau - Bei zwei Autounfällen im Landkreis Zwickau sind fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Zudem sei ein Hund ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In Callenberg kollidierten am Dienstagnachmittag an einer Kreuzung zwei Autos, dabei wurden eine 42-jährige Fahrerin und ihr 9 Jahre alter Mitfahrer schwer verletzt. Im anderen Wagen trugen eine 69-Jährige und ihr 7-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen davon. In Fraureuth überquerte laut Polizeiangaben am Dienstagabend ein 49-jähriger Fußgänger mit seinem Hund eine Straße und wurde dabei von einem Auto angefahren. Der Fußgänger wurde schwer verletzt, der Hund starb.