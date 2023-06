Hohenleipisch - Bei einem Unfall eines Gefahrgut-Lastwagens in Südbrandenburg ist der 58 Jahre alte Fahrer verletzt worden. Der Unfall habe sich aus noch unbekannter Ursache am Samstag auf der Landesstraße 62 zwischen Hohenleipisch und Staupitz (Elbe-Elster) ereignet, berichtete ein Sprecher des Lagedienstes der Brandenburger Polizei. Der Fahrer sei von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Transporter hatte Kohlenwasserstoff geladen, das von den Rettungskräften in einen Sicherheitsbehälter umgepumpt werde, sagte der Sprecher. Die L 62 sei während der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Einzelheiten zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.