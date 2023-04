Almosen - Nach einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten auf der Bundesstraße 169 zwischen Allmosen und Lindchen (Oberspreewald-Lausitz) sucht die Polizei nach einem geflüchteten Autofahrer. Der Unbekannte kam am Donnerstag von seiner Fahrspur ab und touchierte ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr. Die 51-jährige Fahrerin wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Crash. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und fand in der Nähe ein stark beschädigtes Auto, das in der Nacht zuvor in Bayern gestohlen worden war. Die Ermittlungen dauern an.