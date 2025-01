Blankenhain - Ein 24-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Blankenhain schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Am Donnerstagabend sei er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Transporter nach links von der Straße abgekommen. Der Wagen überfuhr eine Leitplanke, überschlug sich mehrfach einen Abhang hinab und kam an einem Weidezaun zum Liegen. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest der Polizei stellte einen Wert von über zwei Promille fest.