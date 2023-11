Uhlstädt-Kirchhasel - Ein 90-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Taxi bei Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt worden. Der Beifahrer des Taxis wurde nach dem Unfall am Mittwochmittag mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 70 Jahre alte Taxifahrer und die 19-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurden demnach leicht verletzt. Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.