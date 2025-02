Autofahrer müssen sich auf der A4 Richtung Dresden auf Verzögerungen einstellen. In den Morgenstunden kommt es bei Pulsnitz zu einem Unfall, an dem neun Fahrzeuge beteiligt sind.

Pulsnitz - Neun Autos sind auf der A4 bei Pulsnitz (Landkreis Bautzen) zusammengestoßen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden leicht verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn sei Richtung Dresden gesperrt, es staue sich bis Burkau, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Über den genauen Unfallhergang war zunächst nichts bekannt. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.