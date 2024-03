Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe einer Grundschule in Berlin-Mariendorf sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall habe sich am Dienstagmorgen gegen 9.00 Uhr ereignet, sagte ein Polizeisprecher. Zum Unfallgeschehen und der genauen Zahl der Betroffenen machte er zunächst keine Angaben.