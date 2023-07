Sandersdorf-Brehna - Eine 81-Jährige ist in Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) bei einem Unfall mit ihrem Krankenfahrstuhl ums Leben gekommen. Die leblose Frau wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet, wie die Behörde mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Polizei ermittelt zu dem Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die Frau am Eingang des Ortsteils Roitzsch aus zunächst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Feld kippte ihr dreirädriges Gefährt dann auf die linke Seite, wie es hieß.