Ein Polizeifahrzeug steht auf dem LKW-Parkplatz Plötzetal an der A14.

Stollberg - Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Stollberg (Erzgebirgskreis) sind am Sonntagmorgen mehrere Kinder verletzt worden. Der Unfall zwischen einem Kleintransporter und zwei Autos habe sich im Bereich der Bundesstraße 169 und der Bundesstraße 180 ereignet, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich in dem Transporter insgesamt zwei Erwachsene und sechs Kinder - drei von ihnen seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Genauere Details waren zunächst unklar.