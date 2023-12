Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Querfurt - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt, für den nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Falschfahrer verantwortlich war, sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Wie viele Menschen starben, konnte eine Sprecherin der Polizei Halle zunächst nicht sagen. Zwei Fahrzeuge stießen den Angaben zufolge am frühen Freitagmorgen zwischen Querfurt und Eisleben zusammen - eines davon war nach ersten Erkenntnissen ein Falschfahrer. Die Autobahn 38 sei in Richtung Göttingen zwischen Querfurt und Eisleben gesperrt. Zuerst hatte der MDR berichtet.