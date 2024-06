Möckern - Der 58-jährige Fahrer eines Ententransportes ist bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 2 bei Möckern (Jerichower Land) schwer verletzt worden. Zudem starben bis zu zehn Tiere, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte ein Transporter in der Nacht auf Freitag beim Überholen zunächst einen Lkw, wodurch beide Fahrer auf den Standstreifen fuhren. Der Fahrer des Tiertransportes bemerkte laut Polizei die Situation offenbar zu spät und fuhr in die Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß fielen Tiertransportboxen auf den Standstreifen.

Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Eine 25-jährige Insassin aus dem Transporter, der zuvor den Lkw touchiert hatte, erlitt leichte Verletzungen.

Die restlichen Enten wurden in ihren Boxen umgeladen und abtransportiert, dabei war auch das Veterinäramt beteiligt. Wie viele Tiere an Bord waren, war zunächst nicht bekannt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahn war wegen der Bergung in Richtung Berlin für drei Stunden voll gesperrt.