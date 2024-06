Berlin - Eine 76-Jährige ist in Berlin-Halensee von einer E-Scooter-Fahrerin angefahren und dabei verletzt worden. Die Seniorin stürzte am späten Dienstagabend zu Boden und stieß sich am Kopf, wie die Polizei am Mittwoch miteilte. Die Rettungskräfte brachten die verletzte Frau ins Krankenhaus zu stationären Behandlung. Nach ersten Ermittlungen fuhr die 28 Jahre alte Scooter-Fahrerin auf dem Busfahrstreifen, als die Senioren die Straße bei Grün überqueren wollte.