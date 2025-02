Am Morgen kollidiert im Sauerland ein Bus mit fünf Autos - ein Trümmerfeld. Zwei lebensgefährlich verletzte Personen werden mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.

Hemer - Ein Bus ist im Sauerland mit fünf Fahrzeugen kollidiert, hat eines davon in die Front einer Pizzeria gedrückt und ist erst nach rund 200 Metern an einem stillgelegten Gebäude zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall in Hemer seien 13 Verletzte zu beklagen, zwei davon schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist ein absolutes Trümmerfeld, das sich uns hier zeigt.“

Die lebensgefährlichen Verletzungen erlitten der 62-jährige Busfahrer und eine 19-Jährige, die im Bus saß. Sie kamen am Morgen mit Rettungshubschraubern in verschiedene Kliniken. Zwei weitere Personen wurden demnach mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Unter den Leichtverletzten seien auch zwei Kinder, sagte der Sprecher weiter.

Der Unfallhergang muss noch rekonstruiert werden

Der Unfall ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache am Morgen an der Hauptstraße in Hemer: Dabei soll der Bus gegen einen Baum geprallt, quer über die Fahrbahn geraten und mit vier geparkten Wagen und einem fahrenden Auto kollidiert sein.

Eines der geparkten Fahrzeuge drückte der Linienbus gegen die Front einer Pizzeria. Dennoch kam er den Angaben zufolge noch nicht zum Stehen, sondern fuhr weiter und wurde erst nach insgesamt 150 bis 200 Metern von einem stillgelegten Backsteingebäude gestoppt. Der Unfallhergang müsse genau aufgenommen und rekonstruiert werden, betonte der Sprecher.