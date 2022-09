Auto prallt gegen Baum - fünf Verletzte nach  Unfall in Köln

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntag in Köln fünf Personen schwer verletzt worden. Ein vollbesetztes Auto war zuvor gegen einen Baum geprallt.

Rettungskräfte und Polizisten neben dem verunfallten Auto in Köln. Fünf Menschen sind verletzt worden, vier von ihnen schwer.

Köln/DUR - Fünf Menschen sind in Köln mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei verletzt worden, vier von ihnen schwer. Alle hätten das Auto am Sonntagabend selbstständig verlassen und seien in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Wie es zu dem Unfall gekommen war, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.