Unter Blaulicht auf Einsatzfahrt: Eine Rettungswagenfahrerin übersieht laut Polizei einen Radfahrer. Die Folgen sind schwer.

In Nordhorn wurde ein 77 Jahre alter Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Rettungswagen schwer verletzt. (Symbolbild)

Nordhorn - Bei einem Verkehrsunfall in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 77 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen erfasste den Fahrradfahrer am Samstagabend, wie die Polizei mitteilte.

Gegen 19.25 Uhr wollte eine 27 Jahre alte Rettungswagenfahrerin mit eingeschaltetem Blaulicht von der Rettungswache auf die Straße Richterskamp auffahren. Dabei übersah sie laut Polizei den Radfahrer, es kam zum Unfall. Der 77-Jährige wurde schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den genauen Unfallursachen.