Osnabrück - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Osnabrück schwer verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen zum Wenden auf einer zweispurigen Straße von der rechten auf die linke Seite gewechselt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen von hinten ankommenden Motorradfahrer. Der 58-Jährige krachte mit seiner Maschine frontal in die Fahrerseite des Autos. Der Mann wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer und seine beiden Mitfahrer wurden am Freitagnachmittag leicht verletzt.