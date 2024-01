Am Mittwochmorgen kracht es in der Nähe von Nordhausen. Vier Menschen werden verletzt, darunter ein Kind.

Günzerode - Bei einem Autounfall in der Nähe von Nordhausen sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein sechs Jahre altes Kind. Ein Auto stieß auf der Bundesstraße 243 bei Günzerode am Mittwochmorgen beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Demnach krachte das Auto in der Folge gegen ein weiteres. Die vier Verletzten wurden in eine Klinik gebracht, der Sechsjährige blieb zur Beobachtung, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr solle demnach nicht bestehen. Am Unfallort war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.