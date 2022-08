Zwei Tote nach Autounfall bei Wenden: 13-jähriges Mädchen schwer verletzt

Das mit zwei Männern und einem Mädchen besetzte war in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen Straßenbäume geprallt. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden dabei tödlich verletzt.

Wenden/dpa - Zwei Männer sind bei einem Autounfall auf der Kreisstraße 11 nahe Wenden im Sauerland (Kreis Olpe) ums Leben gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Demnach war das Fahrzeug mit den beiden Männern und dem Mädchen am späten Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und gegen Straßenbäume geprallt.

Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden dabei tödlich verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen die 13-Jährige aus dem Wrack. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.