Dresden - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt sind am Freitagmorgen vier Menschen verletzt worden. Es kam zu einer Vollsperrung. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen bis zu elf Fahrzeuge an dem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Dreieck Dresden-West und Wilsdruff beteiligt gewesen sein, wie ein Sprecher der Polizei Dresden mitteilte. Demnach besteht bei den Verletzten keine Lebensgefahr.

Die Einsatzkräfte waren am Mittag noch vor Ort. Wie es zu dem Unfall kam, war noch offen. Die A4 war für zwei Stunden vollgesperrt, und es kam zu erheblichen Verzögerungen. In der Zwischenzeit konnten laut Aussagen der Polizei der linke und der mittlere Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern weiter an. Zuvor hatte der MDR berichtet.