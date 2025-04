Görlitz - Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 kurz vor dem Königshainer Tunnel ist der Fahrer eines Transporters schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war er am Nachmittag in Richtung Görlitz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Lastwagen auffuhr. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Görlitz musste wegen der Bergungsarbeiten zwischenzeitlich voll gesperrt werden.