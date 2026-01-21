Oranienburg - Auf der Autobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg ist es vor dem Autobahnkreuz Oranienburg zu einem Unfall gekommen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei ist am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr ein Pkw auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Beide seien in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hätten sich überschlagen. Die beiden Fahrer mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Zudem waren den Angaben zufolge zwei weitere Autos in den Unfall verwickelt, wobei eines über Trümmerteile fuhr. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen sind derzeit gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Bergungsarbeiten laufen.