Gefährliche Kettenreaktion: Ein Auto gerät auf der A30 auf eine Beschleunigungsspur, erfasst einen Kleintransporter. Der stößt mit einem weiteren Transporter zusammen. Das bleibt nicht ohne Folgen.

Bissendorf - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Autobahn 30 nahe Bissendorf im Landkreis Osnabrück haben zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten. Am Samstagmittag sei ein 20 Jahre alter Autofahrer auf der Fahrt in Richtung Rheine aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Beschleunigungsspur eines Parkplatzes geraten, teilte die Polizei mit.

Dort kollidierte sein Wagen mit einem Kleintransporter. Dieser wurde von dem Aufprall auf die Überholspur geschleudert, wo der 41 Jahre alte Fahrer eines weiteren Kleintransporters den Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht verhindern konnte. Er rammte zudem die Mittelschutzplanke.

Der 20-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Die Fahrer der beiden Transporter blieben unverletzt.