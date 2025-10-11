Ein Autofahrer wird bei einem Überholmanöver von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der 58-Jährige verliert die Kontrolle und erliegt später seinen Verletzungen.

Sittensen - Nach einem folgenschweren Unfall auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 58-Jähriger verlor dort am Freitagabend gegen 21.30 Uhr hinter der Anschlussstelle Sittensen die Kontrolle über seinen Wagen, nachdem er von einem anderen Auto touchiert worden war. Er war auf der linken Überholspur unterwegs, als das andere Fahrzeug plötzlich auf seine Spur wechselte und es zu einer seitlichen Berührung kam, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen des 58-Jährigen schleuderte vor ein Lkw-Gespann auf der rechten Spur und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, an denen er wenig später starb.

Der oder die Unbekannte im anderen Pkw setzte die Fahrt fort. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die A1 bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.