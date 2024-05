Georgsmarienhütte - Ein junger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Georgsmarienhütte im Kreis Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Der 17-Jährige stürzte am Dienstagabend und stieß dabei mit einem entgegen kommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unbekannt.