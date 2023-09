Erfurt - Die UN-Kulturorganisation Unesco entscheidet am heutigen Sonntag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad, ob das jüdisch-mittelalterliche Erbe Erfurts Welterbestatus erhält. Die 45. Sitzung des Welterbekomitees sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurde sie verschoben - und wird nun in Riad nachgeholt.

Konkret geht es unter anderem um mehrere Bauten der Erfurter Altstadt, darunter ein vor rund 16 Jahren durch Zufall entdecktes mittelalterliches Ritualbad (Mikwe) sowie um die Alte Synagoge. Nach einem Pogrom in der Stadt im Jahr 1349, bei dem quasi die gesamte jüdische Gemeinde ausgelöscht worden war, wurde die Synagoge zunächst zu einem Lagerhaus umfunktioniert und später als Gaststätte sowie Tanzsaal genutzt. Die Stadt vermutet, dass das Gebäude aus diesem Grund vor der Zerstörung durch die Nazis bewahrt wurde. Heute befindet sich in der Alten Synagoge ein Museum.

Die Stadt Erfurt lädt für Sonntagnachmittag zu einem öffentlichen Livestream der Unesco-Sitzung ins Rathaus ein.

Zu den bisher 1157 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern zählen das Great Barrier Reef in Australien, der Nationalpark Serengeti in Tansania, die Inka-Stadt Machu Picchu in Peru sowie die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. In Deutschland gibt es bislang 51 Welterbe-Stätten.