Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme hat die Polizei mehr als die erlaubte Menge an Cannabis bei einem 25-Jährigen gefunden.

Unerlaubte Menge Cannabis bei 25-Jährigem in Halle gefunden

Halle - Die Polizei hat bei einer Durchsuchungsmaßnahme in Halle (Saale) mehrere Kilo Cannabis bei einem 25-Jährigen gefunden. Am Montag hatten die Beamten aufgrund eines Hinweises zwei Wohnungen und eine Gartenlaube durchsucht, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Beamten beschlagnahmten etwa 1,5 Kilogramm Cannabisblüten, 2,2 Kilo getrocknete Cannabispflanzen und etwas Haschisch. Damit sei die erlaubte Besitzmenge deutlich überschritten. Außerdem sei noch eine Machete im Besitz des Mannes gewesen. Nun wird gegen den 25-Jährigen ermittelt.

Seit dem 1. April dieses Jahres sind der Besitz bestimmter Mengen Cannabis, der private Anbau und der Konsum der Droge auch in der Öffentlichkeit bundesweit für Menschen ab 18 Jahren unter Auflagen erlaubt. Es dürfen nicht mehr als 25 Gramm in der Öffentlichkeit mitgeführt oder mehr als 50 Gramm zu Hause aufbewahrt werden. Drei Pflanzen im Wohnbereich sind gestattet. Verstöße können mit einem hohen Bußgeld geahndet werden.