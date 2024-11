Berlin - Bei einem Unfall während eines illegalen Autorennens sind ein unbeteiligter Mann sowie einer der Teilnehmer schwer verletzt worden. Der 28 Jahre alte Fahrer einer weißen Limousine lieferte sich das verbotene Rennen am Donnerstagabend mit einem schwarzen SUV auf der Autobahn A100 in Schöneberg, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen sie auch auf dem Standstreifen am zähfließenden Verkehr vorbeigerast sein.

Der Mann verlor schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte damit zunächst gegen die Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und landete dabei kurzzeitig auf dem Dach des Autos eines 49-jährigen Unbeteiligten. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. Die Autos wurden sichergestellt, der Führerschein des 28-Jährigen beschlagnahmt. Der Fahrer oder die Fahrerin des am Rennen beteiligten SUV konnte mit dem Auto in Richtung Norden entkommen.