Unbekannter verprügelt Ladendetektiv in Halle-Neustadt

Halle - Ein Unbekannter hat einen Ladendetektiv in Halle-Neustadt geschlagen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, musste der 59 Jahre alte Ladendetektiv nach der Tat am Montagabend ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Er hatte einen Dieb aufhalten wollen, der im Neustadtzentrum Lebensmittel stehlen wollte. Der Mann schlug daraufhin auf den Ladenmitarbeiter ein. Die Polizei sucht nun nach dem noch unbekannten Täter.