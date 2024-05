Berlin - Ein Unbekannter hat einen 46-Jährigen in Zehlendorf mit einem Messer verletzt und geschlagen. Der Angegriffene kam mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der Unbekannte den 46-Jährigen am späten Donnerstagabend zunächst mit einem Messer verletzt haben. Daraufhin soll er den am Boden liegenden Mann gegen den Kopf geschlagen und getreten haben. Der Täter soll dann zu Fuß geflüchtet sein. Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung und zum Hintergrund der Tat dauern an.