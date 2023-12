Unbekannter überfällt Schuhladen in Britz

Berlin - Ein Unbekannter hat in Berlin-Britz mit einer Pistole bewaffnet ein Schuhgeschäft überfallen und Geld geraubt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Täter konnte entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat der maskierte Mann am Freitagabend das Geschäft in der Fritz-Reuter-Allee betreten und den 31-jährigen Verkäufer gezwungen, Bargeld aus der Kasse in einen Beutel zu legen, den der Unbekannte mitgebracht hatte. Bevor der Verdächtige flüchtete, musste sich der Verkäufer auf den Boden legen. Das Raubkommissariat ermittelt.