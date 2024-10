Ein Mann bittet einen Rollstuhlfahrer um Geld. Als der ihm keines geben will, eskaliert die Situation.

Jena - Ein Mann hat in Jena einen Rollstuhlfahrer nach einem versuchten Diebstahl gegen den Kopf getreten. Das 66-jährige Opfer war in der Nacht zum Samstag an einer Straßenbahnhaltestelle, als ihn ein junger Mann nach Geld fragte, wie die Polizei mitteilte. Als er ihm nichts gab, habe der Mann nach der Tasche des Rollstuhlfahrers gegriffen. Der habe sie aber festgehalten. Schließlich habe der Angreifer gegen den Kopf des Opfers getreten und sei geflüchtet. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun den Angreifer und Zeugen des Vorfalls.