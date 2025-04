Berlin - Ein aggressiver Unbekannter soll einem Mann in Berlin-Marzahn mit einer Waffe ins Gesicht geschossen und ihn schwer verletzt haben. Zuvor überquerte ein 34-Jähriger mit einer Begleiterin am frühen Morgen die Mehrower Allee, wie die Polizei mitteilte. Als der Unbekannte an der Mittelinsel mit einem E-Scooter an ihnen vorbei wollte, soll sich demnach ein Streit ergeben haben. Anschließend soll der Mann auf den 34-Jährigen losgegangen sein. Dieser soll wiederum den E-Scooter festgehalten haben, woraufhin der Fahrer eine Waffe zog, die den Angaben zufolge einer Luftdruckpistole geähnelt haben soll. Er soll dem 34-Jährigen damit mehrfach gegen den Kopf geschlagen und ins Gesicht geschossen haben. Anschließend sei er mit dem Scooter zur Liebensteiner Straße gefahren, hieß es weiter.Eine Ersthelferin versorgte den verletzten Mann. Anschließend kam er mit mehreren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. „Es besteht keine Lebensgefahr“, sagte ein Polizeisprecher. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.