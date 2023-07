Ummern - Ein unbekannter Täter hat in Ummern im Landkreis Gifhorn auf eine Katze geschossen und diese verletzt. Die Tatwaffe sei den ersten Erkenntnissen wahrscheinlich ein Luftgewehr, teilte die Polizei am Montag mit. Das Tier sei im Kieferbereich getroffen worden. Die Besitzerin der Katze entfernte das Projektil. Die Polizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die am Mittwoch im Kern des Ortsteils Pollhöfen etwas Verdächtiges bemerkt haben.